«Интертелеком» получил ещё один шанс на присоединение у мобильной тройки в качестве 4G-оператора. Окружной административный суд Киева приостановил решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, касательно лишения оператора лицензий, передает НВ.

Согласно данным, суд остановил решение НКРСИ от 17 марта, которое означало для «Интертелекома» аннулирование 4G-лицензии. Кроме того, было остановлено решение регулятора от 7 февраля, которым оператора лишали ряда CDMA-лмцензий.

Отмечается, что благодаря действиям суда, лицензии «Интертелекома» будут юридически действительны до окончательного вынесения судом решения по делу. То есть, у оператора есть шанс оттянуть время и, может быть, найти средства на оплату стоимости лицензий.

Напомним, в середине марта НКРСИ предоставила оператору отсрочку на выплату стоимости лицензий до 1 апреля 2020 года. В случае несоблюдения сроков, регулятор пригрозил аннулированием лицензий.

Позже «Интертелеком» обратился к НКРСИ с просьбой отсрочить выплату стоимости 4G-лицензий до 1 июля 2020 года.

В свою очередь НКРСИ отказалась продлевать срок и решила вернуть частоты государству.

После чего оператор решил обжаловать решение регулятора в суде.

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