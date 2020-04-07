Телекоммуникационный провайдер «ВОЛЯ» отмечает немалый рост дневного трафика в сети. Компания связывает этот факт с объявлением карантина в Украине, сообщает пресс-служба.

Неудивительно, что с объявлением карантина, когда большинство людей в течение дня остаются дома, время, проведенное в сети, будет также расти. Вместе с ним будет увеличиваться и дневной трафик — провайдер «ВОЛЯ» зафиксировал его рост на 30%. В то же время потребление трафика бизнес-клиентов HoReCa упало на 33%.

«Проблемы наблюдаются в секторе В2В, который тесно сотрудничает с HoReCa. Такой бизнес, как гостиницы, рестораны, турбизнес, ТРЦ, больше подвержен негативному влиянию карантина и, в результате, потребление им трафика снизилось на 33%», — сказано в пресс-релизе.

Что касается бизнеса, связанного с онлайн-услугами (вебинары, тренинги, онлайн-магазины, услуги хостинга), такой трафик, наоборот, увеличился на 29%.

Напомним, на время карантина «ВОЛЯ» перейдет на дистанционное обслуживание для безопасности своих сотрудников, а также подарит больше возможностей и контента своим пользователям.

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