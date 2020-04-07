Vodafone подключается к проекту «Всеукраинская школа онлайн», предоставляя пользователям свободный доступ к трансляции уроков на сервисе Vodafone TV. Об этом сообщает пресс-служба.

Согласно данным, новые пользователи имеют возможность просматривать уроки на сервисе бесплатно и без регистрации через мобильное приложение, веб-сайт (tv.vodafone.ua) Smartили с помощью Smart TV (LG или Samsung).

«Для того чтобы смотреть уроки “Всеукраинской online школы” необходимо зайти в раздел “Все каналы”, далее “онлайн школа” и выбрать нужный класс и предмет. Каждый день записи уроков будут добавляться в специальную коллекцию на сервисе и будут доступны в течении 7-ми дней», — сказано в пресс-релизе.

Для своих пользователей не школьного возраста Vodafone также подготовил бонусы на время карантина. В частности, абоненты получат свободный доступ к познавательно-развлекательным сервисам Vodafone Press, Vodafone Music, Bookmate и BeFit.

Напомним, ранее о присоединении к проекту «Всеукраинская школа онлайн» сообщили медиасервис MEGOGO, платформа OLL.TV «Медиа Группы Украина», а также сервис «Киевстар ТВ».

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