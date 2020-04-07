Киевстар открывает доступ к урокам «Всеукраинской школы онлайн» на «Киевстар ТВ». Смотреть трансляции могут все пользователи, вне зависимости от тарифного пакета, сообщает пресс-служба.

«Мы понимаем насколько непросто настроить свою жизнь в условиях карантина. Поэтому стараемся сделать максимально доступными сервисы, которые помогут нашим абонентам оставаться дома и поддерживать их обычный образ жизни», — заявил маркетинговый директор Киевстар Павел Даниман.

Отмечается, что дополнительно Киевстар расширил список ресурсов, к которым пользователи могут получать свободный доступ. Кроме расширенного доступа к контенту «Киевстар ТВ», оператор сделал бесплатными консультации в приложении Doctor Online, нетарифицируемый доступ к онлайн курсам Prometheus и энциклопедии Wikipedia.

Напомним, ранее о присоединении к проекту «Всеукраинская школа онлайн» сообщили медиасервис MEGOGO и платформа OLL.TV «Медиа Группы Украина».

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