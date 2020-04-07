Карантин ведёт к сокращению пользования аудиостриминговыми сервисами и кабельным ТВ. Это стало известно из опросов, проведенных агентством Standard&Poor’s, передает Stereo & Video.

Согласно данным, 36% респондентов из США намерены уменьшить пользование музыкальными сервисами, а ещё 28% говорят о сокращении просмотра кабельного телевидения. Отмечается, что в период с 13 по 19 марта потоковая передача музыки сократилась на 7,6%, а потребление услуг цифровых радиостанций упало более чем на 9%.

Кроме того, сильные изменения потерпел и рынок музыки, продаваемой для «постоянного владения». За тот же мартовский период, по сравнению с предыдущей неделей, продажи закачек треков упали на 10,7%, а продажи цифровых альбомов — на 12,4%. При этом продажи альбомов на физических носителях и вовсе снизились на 27,6%.

В то же время сервисы потокового видео, наоборот, ощущают рост количества подписчиков. Наиболее привлекательным из всех оказался Hulu, за которым идут Netflix, Disney+ и Amazon Prime Video.

Напомним, по данным Министерства цифровой трансформации Украины, во время карантина украинцы стали больше пользоваться интернетом. В связи с этим появилась необходимость увеличивать пропускную способность каналов.

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