YouTube продолжит бороться с распространением фейков про коронавирус. В связи с последними событиями, видеохостинг будет удалять ролики, в которых говорится о связи между коронавирусом и технологией 5G, передает Delo.ua.

В YouTube говорят, что такие видео противоречат политике хостинга, поскольку дезинформирует зрителей, что может негативно сказаться на их здоровье.

«У нас также есть четкая политика, которая запрещает видеоролики, рекламирующие необоснованные с медицинской точки зрения методы для предотвращения коронавируса вместо обращения за медицинской помощью, и мы быстро удаляем видео, нарушающие эти правила», — сообщили в YouTube.

Отмечается, что при этом какая-то часть контента, посвященная конспирологическим теориям о 5G, на платформе останется. Однако речь идёт только о тех роликах, в которых не упоминается связь сети пятого поколения и коронавируса.

Напомним, в Британии на прошлой неделе был уничтожен ряд телекоммуникационных вышек в разных городах. Местные жители верят, что коронавирус распространился из-за развертывания сетей 5G.

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