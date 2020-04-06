Китайская корпорация космической науки и промышленности (CASIC) готовится к развертыванию спутниковой группировки Xingyun Engineering. Первый ее аппарат «Ухань» будет запущена в апреле, передает REGNUM.

Согласно данным, на апрель запланировано два запуска спутников группировки. Один из них получил имя в честь Уханя — города, в котором был разработан. Специалисты успешно завершил подготовку аппарата, несмотря на вспышку коронавируса.

Известно, что апрельские запуски будут произведены с космодрома Jiuquan на северо-западе Китая. Спутники отправят в космос при помощи ракеты-носителя Kuaizhou-1A.

Отмечается, что группировка Xingyun Engineering будет запущена в рамках проекта интернета вещей. На апрель запланированы запуски первых двух спутников, а общее количество аппаратов в составе группировки будет доведено до 80.

Напомним, в конце прошлого месяца компания SpaceX из-за коронавируса была вынуждена отменить запуск аргентинского спутника SAOCOM 18, отправка которого должна была состояться 30 марта.

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