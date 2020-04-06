«Медиа Группа Украина» присоединилась к проекту «Всеукраинская школа онлайн». Медиагруппа открывает доступ к просмотру уроков на платформе OLL.TV, сообщает пресс-служба.

Теперь трансляции уроков онлайн для 5-11 классов на телеканалах Индиго TV, Плюс-Плюс, 112 Украина, News One, ZOOM, ZIK, УНИАН, Рада, UA: Культура, UA: Первый и М1 открыты в свободном доступе на OLL.TV. В скором времени медиагруппа откроет архив записей уроков, чтоб ученики могли заниматься в удобное для себя время.

«Карантин — не каникулы. Дети должны продолжать учиться и развиваться. Наш медиа-холдинг приложил максимум усилий, чтобы дистанционное обучение было комфортным и доступным каждому. Во время карантина на сервисе OLL.TV можно будет свободно смотреть уроки не только онлайн, но и повторять их в архиве на смартфонах, планшетах, ПК и Smart TV», — сообщил директор по стратегии и развитию бизнеса «Медиа Группы Украина» Федор Гречанинов.

Кроме того, по словам Гречанинова, МГУ намерена позаботиться и о родителях, предоставив им больше контента для просмотра. В скором времени зрителям будет доступно больше фильмовых и сериальных премьер.

Напомним, на прошлой неделе к проекту «Всеукраинская школа онлайн» подключился медиасервис MEGOGO.

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