Киевстар подключил к 4G ещё 43 населенных пункта. На сегодня сеть четвертого поколения оператора охватывает более 10 тысяч городов и сел в Украине, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, покрытие 4G от Киевстар охватывает территорию, на которой проживает 77% населения страны. Оператор установил уже свыше 10 тысяч базовых станций и продолжает расширять покрытие, благодаря чему преимуществами сети четвертого поколения воспользовались уже более 10 миллионов абонентов.

«Преимуществами 4G в сети Киевстар воспользовалось уже более 10 миллионов абонентов. Что показательно, абонент 4G использует в среднем почти 8 Гб в месяц, тогда как в сети 3G только 2,6 Гб. В малых населенных пунктах, где нет фиксированного интернета, потребности в 4G даже выше, чем в больших городах. Например, в ряде сел использование дата трафика достигает 40 Гб на абонента. Тогда как в мегаполисах и областных центрах — по 9 Гб на абонента», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, неделей ранее Киевстар расширил покрытие 4G, подключив к сети ещё 504 населенных пункта, где проживает 405 тысяч человек.

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