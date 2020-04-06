В Британии на прошлой неделе был уничтожен ряд телекоммуникационных вышек в разных городах. Местные жители верят, что коронавирус распространился из-за развертывания сетей 5G, пишет The Verge.

Согласно данным, причиной для такого поведения британцев послужила конспирологическая теория, активно распространяемая в соцсетях. Она базируется на том, что коронавирус появился в китайском городе Ухань из-за того, что в начале года там начали разворачивать сети 5G.

Сторонники теории верят, что электромагнитное излучение подавляет иммунную систему человека, тем самым помогая вирусам и бактериям проникать в организм. В связи с этим, люди стали массово уничтожать оборудование. Примечательно, что под раздачу попали не только 5G-вышки, но и оборудование, связанное с 2G, 3G и 4G.

При этом никаких научных подтверждений данной теории не существует. В частности, об этом заявляет Министерство культуры, СМИ и спорта (DCMS) Великобритании, ссылаясь на официальные источники и разбор дезинформации от независимой организации Full Fact, которая занимается проверкой фактов.

Напомним, по данным Всемирной организации поставщиков оборудования для мобильной связи (GSA), на сегодня коммерческие сети 5G работают в 40 странах мира.

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