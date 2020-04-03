Осенью текущего года на российском телевизионном рынке начнёт вещание новый фильмовый телеканал.

1 сентября в России стартует работа нового телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» – совместного проекта медиахолдинга ВГТРК и крупнейшего российского киноконцерна «Мосфильм». Об этом говорится в официальном пресс-релизе, копией которого располагает редакция Mediasat.

Пост главного редактора канала занял Александр Нечаев, заместитель генерального директора ВГТРК.

В пресс-релизе уточняется, что эфирная сетка телеканала будет сформирована из более 1000 картин советской и российской классики «Мосфильма» – «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Джентльмены удачи», «Девчата», «Служебный роман», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит» и многих других. Зрители также увидят современное кино. В частности, фильмы и блокбастеры, созданные при участии ВГТРК – «Движение вверх», «Легенда №17», «Т-34», «Салют-7», «Экипаж» и другие.

«В последнее время киноконцерн «Мосфильм» проделал огромную работу по цифровизации своего архива. «Золотая коллекция» уже доступна в формате высокой чёткости, что послужило дополнительным стимулом для запуска канала», – сказано в информационном сообщении.

Дистрибуцией телеканала в сетях платного телевидения будет заниматься компания «Сигнал Медиа».

Напомним, в январе текущего года телеканал «Рен ТВ» прекратил спутниковое вещание.

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