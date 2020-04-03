Всемирная организация поставщиков оборудования для мобильной связи (GSA), представляющая интересы компаний со всего мира, работающих в экосистеме мобильной связи, информирует о том, что в настоящее время в общей сложности 70 операторов из 40 стран мира запустили в эксплуатацию 3GPP-совместимые сети 5G, предлагая пользователям услуги полноценной мобильной связи в стандарте 5G или Fixed Wireless Access (Домашний широкополосный интернет) либо обе услуги связи.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении у GSA, 63 из 70 упомянутых выше операторов предлагают услуги мобильной связи в стандарте 5G, совместимые с требованиями 3GPP (57 – на полноценной основе, ещё 6 – в ограниченном режиме), а 34 запустили 3GPP-совместимые службы 5G FWA или домашнего широкополосного интернета (27 – на полноценной основе, семь – в ограниченном режиме). По состоянию на конец марта текущего года в базу данных GSA GAMBoD была включена подробная информация и анализ по 381 оператору из 123 стран мира, которые инвестировали в развитие 5G.

«Технология 5G по-прежнему имеет неплохие шансы стать наиболее быстро внедряемой из всех мобильных технологий, – говорит президент GSA Джо Барретт. – Мы регулярно читаем не просто отчёты об успешном запуске сетей 5G – мы также читаем о появлении коммерческих устройств 5G. В текущем месяце количество мобильных операторов, запустивших в эксплуатацию сети 5G, достигло отметки в 70, более 250 компаний заявили о выпуске 5G-совместимых устройств, и по меньшей мере 67 таких устройств уже доступны в продаже. Регуляторы, операторы и поставщики оборудования активно работают над тем, чтобы уже в этом году были выставлены на аукционы и распределены дополнительные участки спектра частот, появились новые беспроводные 5G сети мобильной и фиксированной связи, а на рынке появилось ещё больше 5G-совместимых устройств всех категорий».

Напомним, ранее сообщалось, что сети 5G наиболее активно разворачиваются в таких странах как Индия, Бразилия и Мексика.

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