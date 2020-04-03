ПОДЕЛИТЬСЯ
Internet / интернет
Предложен «Новый IP», который лучше подходит для голограмм.

Группа учёных-компьютерщиков из компании Huawei предоставила экспертам из Международного союза электросвязи (ITU) свою разработку, получившую условное название «Новый IP», в надежде на то, что она поможет создать стандарт связи нового поколения.

Документы, имеющиеся в распоряжении издания Financial Times, показывают проблему глазами исследователей, которые считают, что интернет в своём нынешнем виде «медленно фрагментируется на множество сетей».

Исходя из того, что IP-адреса «изначально были придуманы для идентификации физических объектов, привязанных к определённым локациям», в группе учёных из Huawei считают, что стандартного IP-адреса более недостаточно для работы предусматривающих мощный трафик технологий будущего, которые должны появиться в процессе дальнейшей интеграции устройств Интернета вещей (IoT).

Исследования, в результате которых появился проект «Новый IP», было проведено в рамках фокус-группы ITU, созданной для разработки технологий для программы «Сеть 2030».

В презентационном слайд-шоу от группы Huawei голограммы названы «осязаемой» технологией будущего, которая потребует для нормальной работы высокой (терабитной) скорости передачи данных с задержкой менее миллисекунды.

Реализация проекта «Новый IP» позволит увеличить эффективность работы сетей до уровня, необходимого для передачи голограмм через интернет, поскольку данная технология предусматривает назначение источника и адресов, которые являются мультисемантическими и переменными по длине – в отличие от фиксированных адресов IPv4 или IPv6.

Данная система динамических адресов даст возможность устройствам из одной сети связываться друг с другом без необходимости использования собственно интернета.

Также это позволит клиентам напрямую «пинговать» сервера, не запрашивая DNS, что, собственно, устранит некоторые задержки, свойственные действующей системе TCP/IP.

Власть людям

Возможность агрегации множества сетей в «Новом IP» (что сторонники технологии считают устранением недостатков текущей архитектуры), рассматривается многими как частичный демонтаж демократических основ интернета.

Председатель Целевой группы по разработкам технологий интернета Алисса Купер заявила, что «Новый IP» – это «нисходящая» архитектура, которая бросает вызов первоначальному устройству интернета.

«Вспомним, как развивался интернет – через строительные блоки, которые являются модульными и слабо связанными между собой. И в этом его великолепие», – отметила госпожа Купер.

Она назвала проект «Новый IP» «своеобразной монолитной нисходящей архитектурой, которая прочно связывает приложения с сетью».

«Это именно то, чего стремились избежать создатели интернета».

Неназванный делегат ITU от Великобритании заявил в интервью изданию Financial Times, что технология «Новый IP» усилила растущий раскол между сторонниками различных взглядов на будущее развитие и регулирование интернета.

«В настоящее время идёт настоящая подковёрная битва между сторонниками различных взглядов на будущее интернета», – заявил делегат ITU от Великобритании, пожелавший сохранить анонимность.

«Есть два противоположных мнения: одно предусматривает большую свободу и открытость при невмешательстве правительства, другое – больший контроль и усиление регулирования».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

ПОДЕЛИТЬСЯ
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА