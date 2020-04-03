Предложен «Новый IP», который лучше подходит для голограмм.

Группа учёных-компьютерщиков из компании Huawei предоставила экспертам из Международного союза электросвязи (ITU) свою разработку, получившую условное название «Новый IP», в надежде на то, что она поможет создать стандарт связи нового поколения.

Документы, имеющиеся в распоряжении издания Financial Times, показывают проблему глазами исследователей, которые считают, что интернет в своём нынешнем виде «медленно фрагментируется на множество сетей».

Исходя из того, что IP-адреса «изначально были придуманы для идентификации физических объектов, привязанных к определённым локациям», в группе учёных из Huawei считают, что стандартного IP-адреса более недостаточно для работы предусматривающих мощный трафик технологий будущего, которые должны появиться в процессе дальнейшей интеграции устройств Интернета вещей (IoT).

Исследования, в результате которых появился проект «Новый IP», было проведено в рамках фокус-группы ITU, созданной для разработки технологий для программы «Сеть 2030».

В презентационном слайд-шоу от группы Huawei голограммы названы «осязаемой» технологией будущего, которая потребует для нормальной работы высокой (терабитной) скорости передачи данных с задержкой менее миллисекунды.

Реализация проекта «Новый IP» позволит увеличить эффективность работы сетей до уровня, необходимого для передачи голограмм через интернет, поскольку данная технология предусматривает назначение источника и адресов, которые являются мультисемантическими и переменными по длине – в отличие от фиксированных адресов IPv4 или IPv6.

Данная система динамических адресов даст возможность устройствам из одной сети связываться друг с другом без необходимости использования собственно интернета.

Также это позволит клиентам напрямую «пинговать» сервера, не запрашивая DNS, что, собственно, устранит некоторые задержки, свойственные действующей системе TCP/IP.

Власть людям

Возможность агрегации множества сетей в «Новом IP» (что сторонники технологии считают устранением недостатков текущей архитектуры), рассматривается многими как частичный демонтаж демократических основ интернета.

Председатель Целевой группы по разработкам технологий интернета Алисса Купер заявила, что «Новый IP» – это «нисходящая» архитектура, которая бросает вызов первоначальному устройству интернета.

«Вспомним, как развивался интернет – через строительные блоки, которые являются модульными и слабо связанными между собой. И в этом его великолепие», – отметила госпожа Купер.

Она назвала проект «Новый IP» «своеобразной монолитной нисходящей архитектурой, которая прочно связывает приложения с сетью».

«Это именно то, чего стремились избежать создатели интернета».

Неназванный делегат ITU от Великобритании заявил в интервью изданию Financial Times, что технология «Новый IP» усилила растущий раскол между сторонниками различных взглядов на будущее развитие и регулирование интернета.

«В настоящее время идёт настоящая подковёрная битва между сторонниками различных взглядов на будущее интернета», – заявил делегат ITU от Великобритании, пожелавший сохранить анонимность.

«Есть два противоположных мнения: одно предусматривает большую свободу и открытость при невмешательстве правительства, другое – больший контроль и усиление регулирования».

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