Пока развитые страны мира активно внедряют 5G, развивающиеся страны тоже стараются не отставать. Особо выдающиеся результаты ожидаются от Индии, Бразилии и Мексики, передает Лига.Tech.

По прогнозам, в 2025 году эти страны будут лидерами по проникновению 5G среди всех развивающихся регионов. В частности, в Мексике этот показатель составит 14%, а в Индии и Бразилии — 11%.

Для сравнения, показатели проникновения 5G в развитых странах в 2025 году ожидаются следующие: в Южной Корее — 66% подключений, в США — 50%, в Японии — 49%, в Китае — 36% и в Европе — 30%.

Напомним, по данным консалтинговой компании McKinsey, к 2030 году пользоваться преимуществами сетей пятого поколения сможет только 25% всего населения планеты.

А по прогнозу Ассоциации GSMA, через пять лет уровень проникновения 5G в странах СНГ составит порядка 12% от подключений всех поколений связи. Среднемировой процент проникновения будет выше и составит около 20%.

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