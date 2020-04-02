Vodafone завершил работу по расширению пропускной полосы сети LTE на территории нескольких регионов. Благодаря этому, скорость передачи данных в сети оператора возросла, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, оператор расширил пропускную полосу в диапазоне LTE-1800 до 20 МГц в Одессе и области, а также в Житомирский области, Черкасской области и в городе Умань. Кроме того, инженеры Vodafone проводят динамическое расширение спектра с 15 до 20 МГц в Днепровской, Херсонской областях и городе Кропивницкий.

Отмечается, что такие действия позволят предоставлять качественные услуги всем абонентам Vodafone в период карантина, когда большинство вынуждено удаленно работать, оплачивать счета, заказывать продукты и предметы первой необходимости.

Напомним, ранее Vodafone принял решение поддержать украинцев на карантине, предоставив им свободный доступ к фильмам и сериалам Vodafone TV.

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