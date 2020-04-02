Медиасервис MEGOGO поддержит образовательный проект «Всеукраинская школа онлайн». Пользователи сервиса смогут просматривать уроки в специальном разделе, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, в специальном разделе «Всеукраинская школа онлайн» будут появляться уроки, согласно расписанию обучения, поделеные по классу и предметам.

«Через MEGOGO сейчас проходит почти вся, преимущественно семейная, интернет-аудитория Украины, поэтому мы не могли обойти стороной эту инициативу. Поскольку сейчас этот проект является самым высоким для нас приоритетом, команда MEGOGO будет запускать продукт в рекордные сроки. Уже в понедельник в 10:00 мы будем готовы представить удобные и понятные разделы, в первую очередь, для детей, чтобы они ежедневно могли самостоятельно учиться вместе с лучшими учителями Украины», – сообщил директор по стратегическому развитию MEGOGO Иван Шестаков.

Отмечается, что для существующих пользователей медиасервиса уроки будут сформированы также в отдельные интерактивные каналы, которые доступны в разделе «Телеканалы». Всего будет 7 интерактивных каналов в соответствии с классом.

Напомним, в конце прошлого месяца MEGOGO запустил собственный интерактивный канал [М]#stayhome HD. Канал собрал добрые фильмы о любви и дружбе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.