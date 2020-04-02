Сотрудники Киберполиции совместно с детективами Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области накрыли группу злоумышленников, проводивших манипуляции с сим-картами. Фигуранты преступления похищали деньги со счетов украинцев, передает СтопКор.

Согласно данным, злоумышленники перевыпускали сим-карты и получали доступ к финансовым номерам абонентов. После чего они меняли пароль от интернет-банкинга и присваивали средства со счетов или оформляли онлайн-кредиты. Таким образом фигурантам удалось получить почти 1,5 миллиона гривен.

Правоохранители установили, что преступная группа действовала с августа 2018 года. В нее входило трое жителей Кривого Рога во главе с женщиной-организатором.

Киберполицейские совместно с сотрудниками Нацполиции провели обыски по месту жительства злоумышленников, изъяв сим-карты, документы и технику, с помощью которых совершались преступные действия. Было открыто уголовное производство, материалы дела переданы в суд.

Напомним, в прошлом месяце Киберполиции поймала создателя более 10 пиратских онлайн-кинотеатров.

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