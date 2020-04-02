«Интертелеком» обжалует решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, касательно лишения его 4G-лицензий. Оператор обратился в суд, передает Укринформ.

Как сообщают в Министерстве цифровой трансформации, аннулирование 4G-лицензии значит для «Интертелекома» и отмену разрешения на пользование частотным ресурсом, а значит — и на соответствующее оборудование.

«Есть информация, что Интертелеком уже обратился в суд относительно обжалования решений НКРСИ относительно отмены лицензий. В свою очередь, на основе отмены лицензий НКРСИ отменит разрешения на пользование радиочастотным ресурсом. После того Интертелеком должен будет прекратить работу оборудования, которое не будет иметь разрешений, а регулятор сможет применять санкции к незаконно рабочему оборудованию, если компания будет работать в диапазонах без лицензий», — рассказали в Минцифры.

Напомним, ранее «Интертелеком» обратился к НКРСИ с просьбой отсрочить выплату стоимости 4G-лицензий до 1 июля 2020 года.

В свою очередь НКРСИ отказалась продлевать срок и решила вернуть частоты государству.

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