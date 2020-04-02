Google работает над созданием нового сервиса коротких видео. Предположительно, Short будет предоставлять возможности, схожие с функционалом популярного сервиса TikTok, передает Телекритика.

Согласно данным на первых порах Short будет работать не как отдельный сервис, а как дополнительная функция в мобильном приложении YouTube. Ожидается, что пользователи смогут создавать и просматривать короткие видео.

Новинка будет презентована в конце текущего года. Отмечается, что в отличие от китайского TikTok, Short от Google планирует обеспечить пользователей более широкой базой лицензионного контента для использования в роликах.

Напомним, ранее появилась информация о том, что экс-президенты HP и Disney готовятся запустить конкурента Instagram и TikTok. Особенностью видеосервиса Quibi станет то, что работать он будет только на смартфонах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.