Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, отказалась продлевать «Интертелекому» срок для оплаты лицензий. Частоты вернутся государству, передает Internet.ua.

Как известно, на днях «Интертелеком» обратился к НКРСИ с просьбой отсрочить выплату стоимости 4G-лицензий до 1 июля 2020 года. По словам оператора, он не имеет возможности оплатить их, поскольку из-за пандемии переговоры с инвесторами были отсрочены.

Однако НКРСИ просьбу оператора не удовлетворила и теперь займётся возвращением частот государству. В свою очередь от «Интертелекома» требуется предоставление соответствующего плана по дальнейшему оказанию услуг мобильной связи (по стандарту CDMA) или принятия необходимых мер, если оператор примет решение о полном прекращении телекоммуникационных услуг.

Напомним, ранее НКРСИ уже утверждала отсрочку для «Интертелекома» до 1 апреля. В случае невыплаты в срок регулятор грозился аннулировать лицензии оператора или сократить их количество.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.