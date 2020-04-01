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В Хорватии приостановили переход на телевещание в стандарте DVB-T2 из-за коронавируса

Борис Скуратовский
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Хорватский регулятор HAKOM отложил дату окончательного отключения в стране телевизионного эфирного вещания в стандарте DVB-T/MPEG-2 и полного перехода на стандарт DVB-T2 по меньшей мере на шесть месяцев.

В заявлении регулятора говорится о том, что жители страны смогут продолжать принимать и смотреть телевизионные программы при помощи имеющегося у них оборудования. При этом переход на новый стандарт случиться не ранее конца ноября – начала декабря текущего года.

В HAKOM заверили, что общественность будет своевременно уведомлена о точной дате перехода. И тогда же совет регулятора примет решение касательно внесения соответствующих изменений во все лицензии на использование радиочастот для эфирного наземного телевещания при сохранении их базовых условий.

В HAKOM отмечают, что решение отложить переход было принято по причине пандемии коронавируса и тех возможных последствий, которые окажет сложившаяся ситуация на возможности покупки жителями Хорватии новых ресиверов.

В настоящее время крайне важно обеспечить всем жителям Хорватии возможность непрерывного доступа к информации, а также возможность дистанционного обучения всех студентов при помощи телевизионных программ, – уверены в HAKOM.

Напомним, в Чехии также из-за коронавируса приостановлен переход телевидения на стандарт DVB-T2.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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