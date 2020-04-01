В Хорватии приостановили переход на телевещание в стандарте DVB-T2 из-за коронавируса

Хорватский регулятор HAKOM отложил дату окончательного отключения в стране телевизионного эфирного вещания в стандарте DVB-T/MPEG-2 и полного перехода на стандарт DVB-T2 по меньшей мере на шесть месяцев.

В заявлении регулятора говорится о том, что жители страны смогут продолжать принимать и смотреть телевизионные программы при помощи имеющегося у них оборудования. При этом переход на новый стандарт случиться не ранее конца ноября – начала декабря текущего года.

В HAKOM заверили, что общественность будет своевременно уведомлена о точной дате перехода. И тогда же совет регулятора примет решение касательно внесения соответствующих изменений во все лицензии на использование радиочастот для эфирного наземного телевещания при сохранении их базовых условий.

В HAKOM отмечают, что решение отложить переход было принято по причине пандемии коронавируса и тех возможных последствий, которые окажет сложившаяся ситуация на возможности покупки жителями Хорватии новых ресиверов.

В настоящее время крайне важно обеспечить всем жителям Хорватии возможность непрерывного доступа к информации, а также возможность дистанционного обучения всех студентов при помощи телевизионных программ, – уверены в HAKOM.

Напомним, в Чехии также из-за коронавируса приостановлен переход телевидения на стандарт DVB-T2.

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