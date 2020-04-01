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кабель / cable DOCSIS
В CableLabs представили техническую документацию стандарта DOCSIS 4.0, которая включает в себя полнодуплексный режим и режим расширенного спектра.

Технология DOCSIS 4.0 позволяет обеспечить скорость передачи данных в нисходящем канале до 10 Гбит/сек, увеличивая в два раза максимальную скорость скачивания информации в сравнении с технологией DOCSIS 3.1. Скорость передачи данных в восходящем канале увеличивается до 6 Гбит/сек, что в четыре раза выше максимальной скорости отправки данных в DOCSIS 3.1.

«Все операторы кабельных сетей вынуждены отвечать на постоянно растущие запросы своих клиентов, что особенно важно в условиях нынешнего кризиса, связанного с пандемией коронавируса, ростом секторов удалённой работы и образования, онлайн-служб системы здравоохранений. Все эти направления лишь выиграют от внедрения технологии DOCSIS 4.0, которая принесёт улучшения качества широкополосной связи», – прокомментировал в своём блоге старший разработчик архитектуры DOCSIS 4.0 Дуг Джонс.

Разработка технической документации DOCSIS 4.0, которая является частью так называемой Платформы 10G от CableLabs, была начата в августе 2016, а реализация расширения спектра была завершена в сентябре прошлого года.

Помимо увеличения скорости передачи данных, в технической документации DOCSIS 4.0 нашло своё отображение снижение времени задержки, впервые включённое ещё в стандарт DOCSIS 3.1. Снижение времени задержки откроет дополнительные возможности для пользователей таких приложений, как онлайн-игры и мультимедиа.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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