В CableLabs представили техническую документацию стандарта DOCSIS 4.0, которая включает в себя полнодуплексный режим и режим расширенного спектра.

Технология DOCSIS 4.0 позволяет обеспечить скорость передачи данных в нисходящем канале до 10 Гбит/сек, увеличивая в два раза максимальную скорость скачивания информации в сравнении с технологией DOCSIS 3.1. Скорость передачи данных в восходящем канале увеличивается до 6 Гбит/сек, что в четыре раза выше максимальной скорости отправки данных в DOCSIS 3.1.

«Все операторы кабельных сетей вынуждены отвечать на постоянно растущие запросы своих клиентов, что особенно важно в условиях нынешнего кризиса, связанного с пандемией коронавируса, ростом секторов удалённой работы и образования, онлайн-служб системы здравоохранений. Все эти направления лишь выиграют от внедрения технологии DOCSIS 4.0, которая принесёт улучшения качества широкополосной связи», – прокомментировал в своём блоге старший разработчик архитектуры DOCSIS 4.0 Дуг Джонс.

Разработка технической документации DOCSIS 4.0, которая является частью так называемой Платформы 10G от CableLabs, была начата в августе 2016, а реализация расширения спектра была завершена в сентябре прошлого года.

Помимо увеличения скорости передачи данных, в технической документации DOCSIS 4.0 нашло своё отображение снижение времени задержки, впервые включённое ещё в стандарт DOCSIS 3.1. Снижение времени задержки откроет дополнительные возможности для пользователей таких приложений, как онлайн-игры и мультимедиа.

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