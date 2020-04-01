Во время карантина украинцы стали больше пользоваться интернетом. В связи с этим появилась необходимость увеличивать пропускную способность каналов, сообщает на своей странице в Facebook Министерство цифровой трансформации.

Как говорится в публикации, из-за того, что многие пользователи остаются дома и выходят в интернет чаще, на сеть создаётся большая нагрузка. Поэтому провайдерам приходится просить точки обмена трафиком увеличивать пропускную способность.

«По словам представителей украинских точек обмена трафиком, они увеличивают пропускную способность каналов по запросу провайдеров. И потенциал еще не исчерпан», — сказано на странице министерства.

Чтоб проиллюстрировать сложившуюся ситуацию с перегрузкой сети в мире, министерство приводит данные Huawei, касательно того, как вырос интернет-трафик в некоторых странах. В частности, в Германии этот рост составил всего 16%, в то же время в Великобритании уже 20-30%, в Испании — 40%, а в Италии и Китае — свыше 70%.

В связи со сложившейся ситуацией, многим крупным стриминговый сервисам пришлось понизить качество своих видео до стандартного, во избежание перегрузки сети. Среди них: платформы Netflix, YouTube, Disney+, соцсеть Facebook (а также Instagram) и видеопортал Dailymotion.

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