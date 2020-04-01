UKR WI-FI заменит собой существующие 3G- и 4G-сети не только в Украине, а и во всём мире.

В украинском Университете технологий и инновационных решений разработали новый способ беспроводной передачи данных, который позволяет в разы экономить потребление электроэнергии, а также достигать скорости в 999 Гбит/с.

Новая технология прошла государственную патентную экспертизу и получила патентный сертификат в Укрпатенте.

Инновационная разработка получила название UKR WI-FI. В Университете уже договорили с большой тройкой операторов (Киевстар, Лайфселл и Водафон), которые помогут осуществить повсеместное развёртывание новых сетей на территории Украины.

Автор и создатель UKR WI-FI Тарас Интернетчук уверен, что новая технология в разы лучше существующих на сегодняшний день беспроводных сетей передачи данных. Господин Интернетчук говорит, что его разработка будет внедрена по всей территории Украины к 2021 году, а уже к 2025 году сети UKR WI-FI охватят всю Европу. Затем, ближе к 2030 году, ожидается скачёк через океан, где первые сети будут развёрнуты в любимом городе Тараса – Ванкувере (Канада).

Что же касается рынка США, то, по словам Тараса Интернетчука, сегодня он занимается получением разрешительных документов в американском телеком-регуляторе FCC. Процедура сложная и продолжительная. Поэтому пока не известны точные сроки запуска технологии на территории Штатов.

UKR WI-FI соответствует спецификациям IEEE и использует частотный диапазон 36,6 ГГц в отличие от 2,4 и 5 ГГц в современных стандартах Wi-Fi.

Напомним, годом ранее в Украине начали проектировать новый спутник связи «Прибулець-1» с которого начнут вещание абсолютно все украинские ТВ-каналы.

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