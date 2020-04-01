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Интернет / network
В Великобритании сняты ограничения на объёмы передаваемого трафика с целью минимизации влиянии коронавируса. Об этом пишет ITV News.

Ведущие британские провайдеры услуг доступа в Интернет согласились снять все ограничения на объёмы трафика во всех пакетах широкополосного доступа через фиксированные линии. Такое нововведение должно минимизировать негативное влияние пандемии коронавируса.

Данный шаг, ставший результатом сотрудничества между правительством, регулятором Ofcom и телекоммуникационной отраслью Великобритании, был предпринят с целью защиты и поддержки наиболее уязвимых клиентов.

Интернет-провайдеры также берут на себя обязательство отнестись с пониманием и оказать поддержку клиентам, которые испытывают временные трудности из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, и не могут оплатить счета за услуги.

В Министерстве по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта (DCMS) советуют всем тем, кто испытывает трудности с оплатой счетов, обращаться к своему провайдеру для согласования условий отсрочки платежей.

Ещё одно обязательство, взятое на себя провайдерами, предусматривает предоставление «новых, широких пакетов мобильного и проводного интернета», которые должны помочь людям оставаться на связи, а также гарантировать поддержку наиболее уязвимым категориям британцев.

Все основные британские провайдеры услуг доступа в Интернет также окажут поддержку уязвимым категориям пользователей и тем, кто пребывает на самоизоляции, путём предоставления «альтернативных способов связи в случае, если ремонт фиксированных линий широкополосной связи не возможен в краткие сроки».

В качестве возможного решения проблемы подключения к сети уязвимых категорий пользователей, в частности, названы «предоставление донглов для доступа к мобильному широкополосному интернету, а также по необходимости мобильных телефонов – с SIM-картами».

В DCMS заявили, что согласованные меры вступают в силу «немедленно».

К соглашению присоединились следующие провайдеры:

  • BT/EE
  • Openreach
  • Virgin Media
  • Sky
  • TalkTalk
  • O2
  • Vodafone
  • Three
  • Hyperoptic
  • Gigaclear
  • KCOM

Секретарь по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Оливер Дауден отметил, что принятый пакет мер облегчит людям пребывание дома в соответствии с мерами социального дистанцирования, позволив им оставаться на связи с миром.

Оливер Дауден заявил, что ему «фантастически приятно» наблюдать за тем, как крупные фирмы «объединяют свои усилия», дабы помочь уязвимым категориям пользователей, которые могут испытывать трудности с оплатой счетов «в столь непростое время».

Он добавил: «Сейчас очень важно, чтобы люди оставались дома – это снизит нагрузку на Национальную службу здоровья и сохранит жизни».

«Этот пакет помогает людям оставаться на связи, сидя дома».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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