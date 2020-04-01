В Великобритании сняты ограничения на объёмы передаваемого трафика с целью минимизации влиянии коронавируса. Об этом пишет ITV News.

Ведущие британские провайдеры услуг доступа в Интернет согласились снять все ограничения на объёмы трафика во всех пакетах широкополосного доступа через фиксированные линии. Такое нововведение должно минимизировать негативное влияние пандемии коронавируса.

Данный шаг, ставший результатом сотрудничества между правительством, регулятором Ofcom и телекоммуникационной отраслью Великобритании, был предпринят с целью защиты и поддержки наиболее уязвимых клиентов.

Интернет-провайдеры также берут на себя обязательство отнестись с пониманием и оказать поддержку клиентам, которые испытывают временные трудности из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, и не могут оплатить счета за услуги.

В Министерстве по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта (DCMS) советуют всем тем, кто испытывает трудности с оплатой счетов, обращаться к своему провайдеру для согласования условий отсрочки платежей.

Ещё одно обязательство, взятое на себя провайдерами, предусматривает предоставление «новых, широких пакетов мобильного и проводного интернета», которые должны помочь людям оставаться на связи, а также гарантировать поддержку наиболее уязвимым категориям британцев.

Все основные британские провайдеры услуг доступа в Интернет также окажут поддержку уязвимым категориям пользователей и тем, кто пребывает на самоизоляции, путём предоставления «альтернативных способов связи в случае, если ремонт фиксированных линий широкополосной связи не возможен в краткие сроки».

В качестве возможного решения проблемы подключения к сети уязвимых категорий пользователей, в частности, названы «предоставление донглов для доступа к мобильному широкополосному интернету, а также по необходимости мобильных телефонов – с SIM-картами».

В DCMS заявили, что согласованные меры вступают в силу «немедленно».

К соглашению присоединились следующие провайдеры:

BT/EE

Openreach

Virgin Media

Sky

TalkTalk

O2

Vodafone

Three

Hyperoptic

Gigaclear

KCOM

Секретарь по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Оливер Дауден отметил, что принятый пакет мер облегчит людям пребывание дома в соответствии с мерами социального дистанцирования, позволив им оставаться на связи с миром.

Оливер Дауден заявил, что ему «фантастически приятно» наблюдать за тем, как крупные фирмы «объединяют свои усилия», дабы помочь уязвимым категориям пользователей, которые могут испытывать трудности с оплатой счетов «в столь непростое время».

Он добавил: «Сейчас очень важно, чтобы люди оставались дома – это снизит нагрузку на Национальную службу здоровья и сохранит жизни».

«Этот пакет помогает людям оставаться на связи, сидя дома».

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