«Общественное радио» расширяет зону FM-вещания, запуская три своих канала — «UA: Украинское радио», «UA: Радио Проминь» и «UA: Радио Культура» ещё в 13 городах страны. Об этом сообщает пресс-служба.

По словам члена правления «UA: Общественное вещание», ответственного за платформу радио, Дмитрия Хоркина, радио старается охватить как можно больше частот для создания масштабной FM-сети, чтоб обеспечить максимальное количество граждан доступом к качественному радиоконтенту.

«»Общественное радио» активно осваивает новые частоты, формируя самую масштабную в Украине FM-сеть. Наша цель — чтобы как можно больше украинцев получили доступ к качественному радиоконтенту. Именно теперь, когда Украина борется с эпидемией COVID-19, ценность объективной правдивой информации становится очевидной. Мы не манипулируем фактами и не отстаиваем ничьих интересов, кроме интересов гражданского общества. Мы информируем, объясняем и помогаем найти равновесие. Поэтому спасибо департаменту развития сетей Общественного, который прилагает максимум усилий для запуска FM-частот », — сказал Хоркин.

Конкретнее, «UA: Украинское радио» теперь будет вещать в г. Токмак (Запорожская обл.) на частоте 90,2 FM, в пгт Попельня (Житомирская обл. на частоте 89,9 FM, в пгт Добровеличковка (Кировоградская обл.) на частоте 90,7 FM и в пгт Зачепиловка (Харьковская обл.) на частоте 103,7 FM.

В то же время «UA: Радио Проминь» начнет вещать в Виннице (100,3 FM), Запорожье (106,2 FM), Полтаве (100,0 FM) и Ровном (103,0 FM), Дубровице и Заречном Ровенской области (99,5 FM и 104,9 FM соответственно), а также Купьянске Харьковской области (98,9 FM).

В свою очередь «UA: Радио Культура» зазвучит в Николаеве и Полтаве на частотах 100,1 FM и 89,5 FM соответственно.

Напомним, «Общественное радио» стало безусловным лидером на украинском рынке по количеству полученных FM-частот.

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