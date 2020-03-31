В 2019 году правообладатель StarLightMedia (телеканалы ICTV, СТБ, Новый канал, М1, М2, ОЦЕ) отметил систематическое нарушение своих прав интеллектуальной собственности IPTV-провайдером из киевской области.

По словам Дмитрия Левина, руководителя Центра мониторинга контента дивизиона Digital&PayTV StarLightMedia, незаконность деятельности провайдера была зафиксирована в конце ноября 2019 года.

«Помимо интернет-услуг, провайдер предоставлял незаконную услугу телевидения. В результате, мы подали жалобу в Межбанковскую Ассоциацию “ЕМА”. Банком-эквайером пирата оказался “ТАСКОМБАНК”, который оперативно отреагировал и прекратил работу с ним”, — прокомментировал Дмитрий Левин.

После того, как правообладатель StarLightMedia совершил контрольную закупку нелегально оказываемой услуги и оплатил ее через банк-эквайер “ТАСКОМБАНК”, он предоставил ЕМА все доказательства нарушения прав. Межбанковская Ассоциация и “ТАСКОМБАНК” связались с теми операторами платежей, которые использовал пират, — “Тачкард” и “Сити 24”, — и инициировали отключение услуги перевода платежей на данного провайдера в обеих системах.

«Банк воспользовался своим правом требовать устранения нарушений или отключить поставщика услуг от обслуживания, и платежные провайдеры отключили нарушителя до момента устранения нарушений. Согласно правилам международных платежных систем Visa и Mastercard, банкам-эквайерам запрещено подавать в систему незаконные транзакции или транзакции, приводящие к нарушению законодательства, прав интеллектуальной собственности или несущие другие репутационные риски для платежных систем и самого банка. При этом банку достаточно сложно определить, что провайдер работает не совсем законно, поскольку эта деятельность не афишируется. Поэтому после отключения нарушителя одним банком всегда есть риск, что он придет на обслуживание в другой банк. Подспорьем для банков мог бы стать эффективный обмен информацией об отключенных провайдерах. Мы бы рекомендовали банкам вносить нарушителей в БД “Инциденты”, а перед подключением нового провайдера проверять его на отсутствие в этой базе», — комментируют в “ТАСКОМБАНКе”.

Напомним, что в рамках меморандума о сотрудничестве между Ассоциацией “ЕМА” и ОС “Инициатива Чистое небо” был разработан алгоритм действий, согласно которому, если провайдер, нарушающий права интеллектуальной собственности, самостоятельно не закрывает доступ к нелегально размещенному контенту, то он вносится в межотраслевую базу данных “Инциденты”, что, в свою очередь, позволяет проинформировать другие банки и платежные сервисы о нарушителе. Таким образом, используя в дальнейшем базу “Инциденты” при заключении договора, банки и платежные сервисы осуществляют проверку провайдера и могут обезопасить себя от нежелательного сотрудничества.

«Это первый для нас прецедент. Сложившейся практики реагирования пока нет. Мы бы хотели, чтобы при подключении провайдеров программной услуги (кабельное, IPTV, ОТТ) на эквайринг или при заключении контрактов на обслуживание банками, база данных “Инциденты” проверялась всеми, и предпринимались соответствующие решения», — рекомендует Катерина Федорова, руководитель ОС «Инициатива Чистое небо».

Дмитрий Левин напоминает, что компания StarLightMedia одной из первой на рынке стала защищать авторские права и бороться с таким явлением как пиратство – нелегальным распространением контента, нарушением авторских и смежных прав: “Уже более 5 лет Центр мониторинга контента заботится о безопасности эко-системы бизнеса SLM. По нашим заявлениям инициировано уже более 40 уголовных дел против пиратов. Кроме этого, наша команда инициировала блокировку приема платежей за предоставление услуг нелегального ТВ на пиратских сервисах. Мы рады, что международные платежные системы Visa и Mastercard поддержали нас в борьбе с нарушителями законов Украины”. Дмитрий уверил, что компания и дальше, вместе с ЕМА и другими правообладателями, будет инициировать расследования, чтобы минимизировать воровство контента в Украине.

Таким образом, сейчас воры контента могут не только получить уголовную ответственность, но и заблокированные платежи.

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