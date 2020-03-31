Компания nPerf представила рейтинг украинских провайдеров по скорости фиксированного интернета. Замеры скорости в течение 2019 года проводили абоненты шести крупнейших интернет-провайдеров страны, передает HiTech.Expert.

Согласно данным, за прошедший год средняя скорость загрузки по Украине составляла 40 Мб/с. Лидирует Ланет с 74,39 Мб/с, у Триолан 67,05 Мб/с, Киевстар — 47,12 Мб/с.

Что касается скорости выгрузки, средний ее показатель в 2019 году составил 37 Мб/с. Места в рейтинге распределились аналогично: первое у Ланет (79,17 Мб/с), второе у Триолан (70,95 Мб/с), и третье у Киевстар (52,56 Мб/с).

По времени задержки лидируют также Ланет и Триолан — с наименьшими показателями в 18,28 мс и 20,48 мс соответственно. На третьем месте расположился провайдер Воля с задержкой в 21,87 мс.

Отмечается, что при своих высоких показателях Ланет и Триолан занимают небольшие доли на рынке, что предполагает малую нагрузку на сеть. Однако Киевстар, входящий в тройку крупнейших, получил 30,6% тестов и показал отличные результаты.

Напомним, в феврале nPerf подвела итоги исследований скорости интернета украинских мобильных операторов за 2019 год. Киевстар опередил Vodafone и lifecell, набрав свыше 56 тысяч баллов speed-test.

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