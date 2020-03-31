«Интертелеком» попросил у Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, очередную отсрочку на оплату 4G-лицензий. У компании нет финансовой возможности внести плату до 1 апреля, передает UBR.

Сообщается, что «Интертелеком» обратился к регулятору с письмом, в котором попросил отсрочку до 1 июля 2020 года. По словам оператора, из-за пандемии у него приостановились переговоры с потенциальными инвесторами.

Ранее НКРСИ уже утверждала отсрочку для «Интертелекома» до 1 апреля. В случае невыплаты в срок регулятор грозился аннулировать лицензии оператора или сократить их количество.

Отмечается, что за 4G-лицензии «Интертелеком» вместо 194,6 млн грн заплатил всего 1 млн грн. В то время, как Киевстар уже перечислил 261,6 млн грн, Vodafone Украина – 229,6 млн грн, а lifecell – 121,2 млн грн.

Сложившаяся ситуация может существенно повлиять на запуск 4G по всей Украине. Как говорит директор по регуляторному обеспечению Киевстар Александр Когут, мобильные операторы, согласовывая «План мероприятий по рефармингу», предложенный НКРИ, исходили из технических и финансовых возможностей каждого из четверки.

«Теперь важно, чтобы они придерживались обязательств. Ведь невозможность хотя бы одной компании выполнять работы в утвержденные сроки, может привести к отсрочке запуска всего проекта, а это недопустимо, поскольку LTE900 – проект государственной важности» , – отметил он.

Напомним, в марте Киевстар, Vodafone и lifecell получили от НКРСИ лицензии на частоты в диапазоне 900 МГц для связи 4G. Лицензии вступят в силу с 1 июля 2020 года.

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