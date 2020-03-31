За период карантина украинцы стали чаще совершать звонки. По данным мобильных операторов, за это время количество голосовых вызовов возросло на 10-30%, передает УНИАН.

В частности, абоненты Киевстар увеличили количество звонков на 17%. У Vodafone рост голосового трафика наблюдается а пределах 20-30%. У lifecell этот показатель вырос незначительно — на 12% в сравнении с ранней статистикой.

Как сообщил директор по маркетингу Vodafone Украина Андрей Отрощенко, такой рост напрямую связан с вынужденной изоляцией людей. Звонки заменяют личные встречи, тем более, в условиях пандемии появляется большая необходимость поддерживать связь с близкими.

Напомним, в связи с карантином Министерство иностранных дел договорилось с мобильной тройкой об отмене платы за звонки в роуминге и на номера государственных «горячих линий».

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