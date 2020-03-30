Венгерский телеком-регулятор NMHH определил, кому из местных операторов будут выданы лицензии на запуск 5G. Разрешение получили Magyar Telekom, Telenor Hungary и Vodafone Hungary, передает Телеспутник.

Сообщается, что лицензии были выданы сроком на 15 лет и могут быть продлены единожды на 5 лет. Операторы заплатят за них 128 млрд форинтов (чуть больше 360 млн евро).

Отмечается, что венгерский регулятор намерен направить операторов на развертывание сети не только на выгодных с точки зрения платных услуг территориях, но в общественно важных местах: больницах, кампусах, транспортных маршрутах.

«Сервисы на основе 5G сыграют ключевую роль в экономическом развитии. В краткосрочной перспективе они могут эффективно поддерживать наше здравоохранение, работу в удаленном режиме и дистанционное образование при всех ограничениях, связанных с коронавирусом. А в период после пандемии они ускорят восстановление венгерской экономики», — заявил глава NMHH Карас Моника.

Напомним, по данным консалтинговой компании McKinsey, к 2030 году пользоваться преимуществами сетей пятого поколения сможет только 25% всего населения планеты.

А по прогнозу Ассоциации GSMA, через пять лет уровень проникновения 5G в странах СНГ составит порядка 12% от подключений всех поколений связи. Среднемировой процент проникновения будет выше и составит около 20%.

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