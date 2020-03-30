Триколор открывает бесплатный доступ к телеканалам для зрителей на карантине. Речь идет о 156 популярных телеканалах, 16 из которых входят в пакет «Детский», сообщает пресс-служба.

Согласно данным, «Триколор» позволит бесплатно смотреть в интернете свои телеканалы. Такая возможность для россиян будет действовать в период с 27 марта по 26 апреля.

Предложение «Триколора» охватывает 156 всероссийских и тематических каналов, из них 16 — из пакета «Детский». Кроме того, зрители получат доступ к более чем 350 лентам из золотого фонда «Ленфильма» и «Мосфильма», а также к проекту «Большой эфир» с трансляциями спортивных соревнований, зрелищных событий космической отрасли и культурных мероприятий.

«Последние ограничения, введенные нашим Правительством в рамках борьбы с распространением коронавируса, обязывают многих граждан оставаться дома. Чтобы разнообразить досуг россиян, Триколор принял решение на месяц сделать бесплатным онлайн-телевидение. Уверены, что контент, который демонстрируется на каналах оператора, скрасит нашим гражданам изоляцию дома и поднимет настроение», — отметил заместитель гендиректора по стратегическому и операционному маркетингу компании Андрей Нестеров.

Напомним, на прошлой неделе «Триколор» подписал с ViacomCBS Global Distribution Group договор, сроком на три года. Теперь клиентам оператора будут доступны более 120 хитов кинокомпании Paramount Pictures.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.