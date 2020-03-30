Стартап OneWeb, который должен был обеспечить глобальный спутниковый интернет, объявил о банкротстве. В связи с пандемией и последовавшим за ней кризисом компания не получила должного финансирования на реализацию проекта, передает Hubs.

Согласно данным, экономический кризис, к которому привело распространение коронавируса, вынудил OneWeb заявить о банкротстве и распустить большую часть сотрудников. Теперь компания ищет покупателя.

Дело в том, что стартап не смог получить финансирование для дальнейших запусков ракет со спутниками глобального интернета. Отмечается, что OneWeb пыталась получить инвестиции на $2 млрд, но сделка сорвалась за несколько часов до запуска 34 спутников 21 марта.

Напомним, группировка OneWeb, которая на начальном этапе должна была включить в себя 650 низкоорбитальных спутников, была предназначена для обеспечения связи по всему миру. В компании планировали начать предлагать возможность подключения к высокоскоростному интернету по доступной цене в любом месте и для всех уже в 2021 году.

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