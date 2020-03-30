Группа компаний NEQSOL Holding, которой принадлежит бренд Vodafone, пожертвует 1 миллион долларов на борьбу с коронавирусом в Украине. Деньги пойдут на покупку медицинского оборудования, сообщает пресс-служба.

Конкретнее, собственник Vodafone пожертвовал 1 миллион долларов, чтоб в Украине появилось больше систем тестирования, препаратов, расходных материалов, необходимых в больницах для защиты врачей и лечения пациентов, а также предоставления качественной медицинской помощи.

«Украина является для нас не просто новым рынком для инвестиций. Она занимает особое место на карте нашего бизнеса. У нас здесь много общего. Наc связывают давние близкие дружественные отношения. У нас здесь родные, друзья, коллеги и деловые партнеры. Поэтому решение о выделении средств для борьбы с коронавирусом в Украине стало для нас абсолютно естественным шагом. Мы считаем своим долгом помочь в решении неотложных задач, связанных с борьбой с вирусом и хотим внести нашу лепту в обеспечении заботой украинских граждан в это непростое время», — отмечает CEO NEQSOL Holding Юсиф Джаббаров.

Кроме того, Vodafone Украина сообщает о мерах, принятых в поддержку страны ее граждан на время карантина. Среди них: отказ от налоговых льгот в поддержку бизнеса; предоставление безлимитного доступа к популярным мессенджерам и социальным сетям Online Pass, а также доступа без доплаты к ряду образовательно-развлекательных сервисов (Vodafone TV, Vodafone Books, Детскому клубу Vodafone, а также магазинам приложений Vodafone Market и Vodafone Kids Market).

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