«Триколор» подписал с ViacomCBS Global Distribution Group договор, сроком на три года. Теперь клиентам оператора будут доступны более 120 хитов кинокомпании Paramount Pictures, говорится в официальном блоге «Триколора».

Согласно данным, студия предоставила оператору права на трансляцию фильмов не только на спутнике, но и на ОТТ-севисе. Часть контента предназначена для показа на собственных UHD-каналах. В числе фильмов для трансляции — также и картины в формате сверхвысокой четкости Ultra HD.

«Зрителей ждут как классические хиты, например, франшиза «Трансформеры», так и недавно демонстрировавшиеся на больших экранах бестселлеры: «Гемини», «Тихое место», «Рокетмен», «Волшебный парк Джун», «Дора и Затерянный город» и другие популярные картины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Триколор и Paramount Pictures поддерживают продуктивное сотрудничество уже несколько лет. К примеру, в январе текущего года оператор заключил с кинокомпанией договор на закупку 107 фильмов для собственного онлайн-кинотеатра.

Напомним, в прошлом месяце «Триколор» запустил еще девять собственных каналов. В новых телеканалах оператора зрителям, в преимущественном большинстве, доступен фильмовый и сериальный контент.

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