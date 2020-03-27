Выпуск новых моделей iPhone с поддержкой 5G может не состояться из-за коронавируса. Apple опасается, что вирус снизит глобальный спрос на ее продукцию, передает Капитал.

Согласно данным, выпуск новых моделей с поддержкой 5G изначально был запланирован компанией Apple на сентябрь этого года. Однако, из-за проблем с поставками, а также из-за снижения спроса выпуск может сместиться на пару месяцев, а то и на более долгий срок.

Отмечается, что Apple уже на год отстает от своих двух крупнейших конкурентов — Samsung и Huawei — которые уже смартфономпредставили свои смартфоны с поддержкой 5G. На данный момент «яблочная компания» внимательно следит за ситуацией с коронавирусом и оценивает риски. Окончательное решение по поводу выпуска новых устройств Apple примет ближе к маю.

Напомним, в конце января глава Apple Тим Кук заявил, что компания покажет миру свои наработки в области 5G ещё нескоро. По его словам, у Apple слишком масштабные амбиции, чтоб пытаться реализовать их с помощью уже существующих 5G-технологий.

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