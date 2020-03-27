Киевстар расширил покрытие 4G, подключив к сети ещё 504 населенных пункта, где проживает 405 тысяч человек. На данный момент скоростной интернет по технологии LTE доступен 77% населения Украины, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, покрытие связи четвертого поколения было расширено на территории 13 областей. В частности, доступ к 4G получили жители населенных пунктов Берестечко Волынской обл, Чорнотысов Закарпатской обл, Росошаны Черновицкой обл, Варковичи Ровенской обл, Киблич Винницкой обл.

«Улучшение доступа к мобильному интернету дает абонентам возможности пользоваться преимуществами цифрового мира, в частности в сферах образования, медицины, электронной коммерции, административных услуг и др. Так, в сети 4G абоненты могут общаться в видео-чатах, передавать видео и аудио файлы с высоким качеством, работать удаленно с помощью мобильного интернета, и др. Преимуществами 4G уже воспользовалось 10 миллионов абонентов сети Киевстар», — сказано в пресс-релизе.

В середине месяца оператор предоставил доступ к технологиям четвертого поколения жителям 524 населенных пунктов на территории 22 областей.

Напомним, что по данным аналитиков международных компаний Ookla и nPerf за 2018 и 2019 годы средняя скорость мобильного интернета в сети 4G в Киевстар – самая высокая среди всех мобильных операторов Украины.

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