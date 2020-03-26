В YouTube Music теперь можно подпевать любимым исполнителям. В мобильном приложении для iOS и Android под песнями теперь отображается текст, передает Pingvin.pro.

Сообщается, что для отображения текста необходимо нажать на кнопку «i» в левой части экрана. Слова песен будут размещаться под строчкой воспроизведения.

В отличие от Apple Music та Spotify, которые отображают слова песни в реальном времени, у YouTube Music тексты остаются статичными. Поэтому во время прослушивания пользователям будет необходимо прокручивать страничку вниз.

Кроме того, функция отображения текста доступна пока не для каждой песни. Однако музыкальный сервис ежедневно получает новые текста от LyricFind.

Отмечается, что функция отображения текста песен пока недоступна для веб-версии сервиса. Но представители YouTube Music уверяют, что данное направление активно развивается.

Напомним, недавно, в ответ на просьбу ЕС, YouTube согласился понизить качество своих видео до стандартного. Это необходимо, чтоб избежать перегрузки сети на время карантина.

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