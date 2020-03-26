Несмотря на введение в Украине карантина, кражи телекоммуникационных кабелей продолжаются с прежней частотой. В зависимости от сложности кабеля, на его замену могут уйти дни, а то и недели, сообщается на сайте «Укртелекома».

Как отмечают в «Укртелекоме», частота и уровень ущерба краж сохраняются на высоком уровне — порядка 25 инцидентов ежедневно. Меньше чем за неделю, в период с 16 по 22 марта, было украдено или повреждено свыше 14 тысяч метров кабелей разных типов.

Отмечается, что каждая такая кража или повреждение оставляет без телефонной связи или интернета большое количество людей на ближайших территориях. В связи с этим аварийно-восстановительным бригадам приходится работать сутками. Что важно, не всегда ущерб можно исправить в течение нескольких часов, поскольку некоторые специальные кабели необходимо заказывать и ожидать несколько недель.

Напомним, в прошлом месяце в столичном Гидропарке была пресечена очередная попытка кражи укртелекомовского оборудования. Трое злоумышленников пыталась украсть полтора десятка кабелей «Укртелекома» с помощью трактора.

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