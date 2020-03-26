Первый венесуэльский государственный спутник связи был выведен из эксплуатации 13 марта после серии манёвров, в результате которых аппарат оказался на орбите, которая не позволяет его эксплуатировать.

По сообщениям издания Space News, венесуэльский спутник VeneSat-1 вот уже на протяжении многих дней болтается на эллиптической орбите над геостационарной дугой. Это было зафиксировано двумя американскими компаниями, ведущими наблюдение за спутниками.

Спутник VeneSat-1 был построен венесуэльским космическим агентством ABAE при участии китайской корпорации China Great Wall Industry Corp. и был запущен на орбиту в конце 2008 года. Цель запуска спутника на орбиту состояла в обеспечении на территории Венесуэлы работы служб спутникового телерадиовещания и широкополосной связи.

Издание сообщает, что в январе текущего года Венесуэла и Китай должны были спроектировать новый спутник – VeneSat-2, который должен был сменить спутник VeneSat-1 на «орбитальной вахте» после выхода его «на пенсию». При этом ожидалось, что спутник VeneSat-1 прослужит минимум до 2024 года.

По словам Боба Холла – технического директора компании AGI из Пенсильвании – спутник VeneSat-1 с 13 марта отклонился от своей орбитальной позиции на 30 градусов. Если аппарат отклонится ещё на 40 градусов, он окажется вне прямой видимости на территории Венесуэлы, что крайне осложнит все попытки восстановить управление спутником без использования наземных станций, расположенных на территории других стран.

Согласно общепринятым нормам, после того, как геостационарные спутники выходят из эксплуатации, операторы обычно выводят их на так называемые «орбиты-кладбища» (или же орбиты захоронения), расположенные на 300-500 километров выше геосинхронного пояса. Согласно расчётам, неактивные или полностью мёртвые спутники могут вращаться на подобных орбитах на протяжении тысяч лет – без угрозы столкновения с действующими спутниками. Самая высокая орбитальная точка (или же апогей) спутника Venesat-1 находится на высоте в примерно 36 300 километров над Землёй, или же примерно на 525 километров выше геосинхронной дуги.

Таким образом, операторы спутника VeneSat-1 потеряли связь с ним в процессе вывода его на необходимую орбиту захоронения.

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