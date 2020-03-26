Из-за коронавируса компании SpaceX пришлось отменить запуск спутника. Речь идёт об аргентинском аппарате SAOCOM 18, отправка которого должна была состояться 30 марта, передает Хабр.

Согласно данным, причиной отмены запуска стало то, что аргентинские специалисты не успели подготовить спутник к старту, поскольку никак не могут покинуть страну. Запуск был отложен на неопределенное время.

Отмечается, что вместо аргентинского спутника SpaceX может отправить в космос очередную партию аппаратов Starlink.

Напомним, 18 марта SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, несмотря на недавние проблемы с двигателем.

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