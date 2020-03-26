ФГУП «Космическая связь» сообщило о прекращении предоставления широкополосного доступа к интернету через спутник «Экспресс-АМ6». Стволы Ка-диапазона были отключены после проведения внеплановых профилактических работ, передает Кабельщик.

Согласно данным, такое решение было принято, поскольку аппарат больше не может предоставлять услугу в полном объеме по техническим причинам.

«Аномальная работа жидкостного контура системы терморегулирования космического аппарата «Экспресс-АМ6″ привела к деградации технических характеристик указанного спутника, и дальнейшее оказание услуг в соответствии с лицензионными требованиями к качеству и бесперебойности таких услуг связи в Ка-диапазоне частот оказалось невозможно», — пишет ресурс.

Отмечается, что спутник «Экспресс-АМ6» был выведен на орбиту 21 октября 2014 года, имеет срок активного существования 15 лет и работает в диапазонах С-, Ku-, Ku-/Ka-, Ka-, L.

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