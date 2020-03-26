Видеопортал Dailymotion, являющийся структурным подразделением компании Vivendi, предпринимает меры, направленные на снижение нагрузки на каналы связи в Европе на протяжении карантина в связи с эпидемией Covid-19.

Французская платформа для обмена видеоконтентом Dailymotion присоединилась к инициативе YouTube и Netflix, направленной на снижение требований к пропускной способности канала при передаче видео на период кризиса, связанного с распространением коронавируса.

В заявлении платформы, принадлежащей компании Vivendi, говорится о том, что данный шаг направлен на «оказание поддержки европейским странам в данной экстраординарной ситуации во избежание перегрузки сетей».

На протяжении последующих 15 дней видео, записанные в разрешении UHD (4K), Full HD (1080p) и HD (720p), будут воспроизводиться в стандартном разрешении (SD).

Меры, направленные на снижение загрузки каналов, последовательно внедряются в жизнь с 20 марта.

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