В Кировоградской области провайдер, пиративший каналы 1+1 media и StarLightMedia был привлечен к уголовной ответственности. Медиагруппы добились выплаты штрафа и заключения лицензионного договора нарушителя с правообладателем, передает Телекритика.

По решению одного из горрайонных судов Кировоградской области, директор провайдера программной услуги (название компании не указано) был признан виновным в нарушении авторских прав, посредством незаконного распространения телеканалов медиагрупп через кабельное ТВ. Представитель провайдера свою вину признал.

В связи с этим, с согласия 1+1 media и StarLightMedia, провайдер был вынужден заключить лицензионные договоры с правообладателем, а также выплатить штраф.

«Команда Центра Мониторинга Контента обнаружила провайдера-пирата еще в 2019 году. Однако, ответа от нарушителя по урегулированию ситуации получить не удалось. После чего, собственно, было решено обратиться с соответствующим заявлением в киберполицию. Сотрудники правоохранительных органов провели ряд следственных действий, которые актуализировали передачу дела в суд, и в итоге – вынесение обвинительного приговора», — рассказал руководитель адвокатского объединения Smartsolutions Law Group Александр Папуця, представлявший интересы группы 1+1 media.

Напомним, в начале месяца ямпольский районный суд Сумской области признал местного провайдера виновным в незаконной ретрансляции каналов StarLightMedia и «1+1 медіа».

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