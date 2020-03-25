Мобильный оператор lifecell вводит услугу, призванную помочь украинцам в других странах. «Экстренный виртуальный номер BiP» позволяет людям за границей совершать безлимитные звонки на родину, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, главной особенностью данной услуги является то, что всего за 1 гривну в месяц украинцы за границей смогут безлимитно звонить абонентам lifecell в Украине через функцию мессенджера BiP — BiP Out. Функционал BiP заключается в том, что пользователи в других странах могут принимать и совершать звонки с украинским номером, без физической сим-карты.

«Те, кто приобрел виртуальный номер за границей, могут пользоваться всеми преимуществами мессенджера BiP, а именно: с помощью функции BiP In при подключении к интернету можно принимать звонки без дополнительной платы с любых украинских номеров. Отметим, что абоненты любого украинского оператора могут сделать переадресацию на свой виртуальный номер BiP и принимать звонки в роуминге без дополнительной платы», — сказано в пресс-релизе.

Для того, чтоб воспользоваться услугой «Экстренный виртуальный номер BiP», необходимо иметь интернет, установленный мессенджер BiP и активированный украинский виртуальный номер.

Напомним, lifecell запустил услугу «Виртуальный номер BiP» в декабре прошлого года. Услуга предполагает совершение голосовых звонков без наличия физической сим-карты в телефоне — с помощью мессенджера BiP.

Также недавно, в связи с карантином Киевстар, Vodafone и lifecell уберали плату за звонки в роуминге и на государственные «горячие линии».

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