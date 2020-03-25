Китайское Министерство промышленности и информатизации намеренно усилить поддержку телеком-операторов в процессе развертывания автономных 5G-сетей в стране. В свою очередь, от операторов требуется ускорить и оптимизировать работу в данном направлении, сообщает Синьхуа.

Согласно данным, министерство призвало операторов оптимизировать процедуру закупки оборудования, исследования и проектирования, а также инженерного строительства в области 5G. Кроме того, телеком-компании не должны «опускать руки» в связи с коронавирусом, а наоборот, заниматься строительством сетей, согласно ранее установленным срокам.

В»соответствии с заявлением министерства, страна будет культивировать новые потребительские модели, ускорять переход на 5G со стимулированием развития таких проектов, как «5G плюс здравоохранение», «5G плюс Интернет вещей» и «5G плюс автомобильный интернет»», — пишет ресурс.

Напомним, до конца года Китай планирует построить 15 000 новых базовых станций 5G для провинции Хэбэй.

Также КНР намерена инвестировать более 7 миллиардов долларов в развитие сети 5G в провинции Юньнань. На эти деньги будут построены 200 тысяч базовых станций для охвата связью пятого поколения всего региона.

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