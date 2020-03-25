Компания Disney запустила свой видеосервис в Великобритании, Ирландии, Германии, Италии, Испании, Австрии и Швейцарии. В связи с опасением перегрузки сети, пропускная способность Disney+ была понижена на 25%, передает Телеспутник.

Согласно данным, пользователям сервиса будут доступны около 500 фильмов, а также несколько тысяч телевизионных эпизодов производства Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic и т.д. Кроме того, впервые SVOD-сервис Disney покажет 600 серий популярного мультсериала «Симпсоны».

Отмечается, что Disney+ доступен на устройствах от Amazon, Apple, Google, LG (Smart TVs с webOS), Microsoft (Xbox One), Roku, Samsung (Smart TV), и Sony (телевизоры на базе Android). Стоимость подписки на сервис составляет €6,99 в месяц или €69,99 за год.

Напомним, в связи с карантином Disney отложил с 24 марта на 7 апреля запуск своего стримингового сервиса во Франции.

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