Телекоммуникационный провайдер «ВОЛЯ» рассказал, какие меры примет на время карантина. Для безопасности своих сотрудников компания перейдет на дистанционное обслуживание, а для поддержки пользователей — подарит больше возможностей и контента, сообщает пресс-служба.

В частности, на период карантина (с 17 марта по 3 апреля) провайдер переходит на удаленное обслуживание. Будет приостановлена работа Центров продаж и обслуживания, а для консультаций абонентам будут предоставлены дистанционные сервисы.

Кроме того, для более комфортного пребывания на карантине «ВОЛЯ» предлагает абонентам цифрового и интерактивного телевидения возможность смотреть все телеканалы. В предложение не входят только «Футбол 1 HD», «Футбол 2 HD» и каналы дополнительного пакета «Ночной». Провайдер также предоставит бонусы и пользователям ТВ на смартфонах.

«С 20 марта по 3 апреля подписчикам услуги интерактивного ОТТ IP и тем, кто пользуется телевидением «ВОЛЯ» с мобильных устройств и Android TV, будет открыт полный доступ к телеканалам, а также онлайн-кинотеатрам «Воля CINEMA» и FOXNOW. В это время абоненты «ВОЛЯ» смогут смотреть лучшие фильмы и сериалы на эксклюзивных собственных телеканалах Воля CINE+», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, официальный спутниковый оператор Viasat, чтоб поддержать своих абонентов на период карантина, предложил дополнительные бесплатные телеканалы всем пользователям, вне зависимости от выбранного пакета.

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