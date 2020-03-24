Официальный спутниковый оператор Viasat призвал украинцев пользоваться услугами легальных провайдеров, во избежание развития пиратства в стране. В частности, это касается выбора официальных операторов для просмотра закодированных спутниковых каналов, сообщает пресс-служба.
По подсчетам Viasat, сегодня в Украине более миллиона абонентов спутникового ТВ продолжают использовать пиратские сервисы, чтоб получать бесплатный доступ к телеканалам на спутнике.
В ответ на это, медиагруппы и спутниковые операторы после кодирования спутникового сигнала 23 телеканалов приступили к новому этапу борьбы с нелегальным распространением контента.
«Сейчас на разных уровнях разрабатываются и внедряются соответствующие действия. Так, уже в скором времени официальный оператор спутникового телевидения Viasat закроет систему кодирования NDS, которая не соответствует новейшим стандартам безопасности спутникового вещания. Соответственно, зрители, которые пользуются услугами пиратских сервисов и получают доступ к телевидению путем «взлома» кодирования, останутся без доступа к большинству телеканалов», — говорится в пресс-релизе.
Речь идёт о новой системе кодирования спутникового сигнала Verimatrix, которая является более надёжной и прогрессивной. В связи с этим Viasat призывает зрителей подключаться к официальному спутниковому оператору и устанавливать тюнеры с поддержкой Verimatrix.
Напомним, официальный спутниковый оператор Viasat, чтоб поддержать своих абонентов на период карантина, предложил дополнительные бесплатные телеканалы всем пользователям, вне зависимости от выбранного пакета.