Официальный спутниковый оператор Viasat призвал украинцев пользоваться услугами легальных провайдеров, во избежание развития пиратства в стране. В частности, это касается выбора официальных операторов для просмотра закодированных спутниковых каналов, сообщает пресс-служба.

По подсчетам Viasat, сегодня в Украине более миллиона абонентов спутникового ТВ продолжают использовать пиратские сервисы, чтоб получать бесплатный доступ к телеканалам на спутнике.

В ответ на это, медиагруппы и спутниковые операторы после кодирования спутникового сигнала 23 телеканалов приступили к новому этапу борьбы с нелегальным распространением контента.

«Сейчас на разных уровнях разрабатываются и внедряются соответствующие действия. Так, уже в скором времени официальный оператор спутникового телевидения Viasat закроет систему кодирования NDS, которая не соответствует новейшим стандартам безопасности спутникового вещания. Соответственно, зрители, которые пользуются услугами пиратских сервисов и получают доступ к телевидению путем «взлома» кодирования, останутся без доступа к большинству телеканалов», — говорится в пресс-релизе.

Речь идёт о новой системе кодирования спутникового сигнала Verimatrix, которая является более надёжной и прогрессивной. В связи с этим Viasat призывает зрителей подключаться к официальному спутниковому оператору и устанавливать тюнеры с поддержкой Verimatrix.

Напомним, официальный спутниковый оператор Viasat, чтоб поддержать своих абонентов на период карантина, предложил дополнительные бесплатные телеканалы всем пользователям, вне зависимости от выбранного пакета.

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