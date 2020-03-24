Официальный спутниковый оператор Viasat расширяет предложение, чтоб поддержать своих абонентов на период карантина. Компания предлагает дополнительные бесплатные телеканалы всем пользователям, вне зависимости от выбранного пакета, сообщает пресс-служба.

Таким образом, с 18 марта по 4 апреля оператор открывает доступ без дополнительной платы к самым рейтинговым детским и фильмовым каналам, которые предлагает в своих пакетах:

«Национальный» − популярные детские каналы Nickelodeon, Nick Jr., Nicktoons, а также каналы фильмов TV1000, TV1000 Action и ViP Comedy;

«Семейный» − детские Nickelodeon, Nick Jr., Nicktoons, а также телеканалы, транслирующие последние новинки мирового кино и входящие в дополнительный пакет «Премьер» — VIP Megahit и VIP Premiere;

«Престижный» и «Престижный HD» − VIP Megahit и VIP Premiere.

Напомним, на время карантина Киевстар и 1+1 media предоставят зрителям полный доступ к библиотеке Киевстар ТВ.

Также Vodafone поддержит пользователей Vodafone TV во время карантина, предоставив им свободный доступ к фильмам и сериалам.

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